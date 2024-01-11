Колишній наставник збірної Англії, Свен-Горан Ерікссон заявив, що хворий на рак

75-річний швед, який грав за "Бенфіку", "Рому", "Фіорентину", "Сампдорію" та "Лаціо" та став першим іноземним тренером, який очолював збірну Англії, в інтерв'ю шведському радіо P1 розповів про рак, з яким бореться вже рік, повідомляє УНН.

Деталі

Шведська футбольна легенда, колишній тренер збірної Англії та "Лаціо", Свен-Горан Ерікссон, в інтерв'ю шведському радіо P1 розповів, що вже рік хворіє на рак. Таким чином, він поклав край спекуляціям про стан свого здоров'я після того, як кілька місяців тому пішов з посади спортивного директора футбольного клубу "Карлстад" (Швеція). В своїй розповіді Ерікссон висловився про свою хворобу дуже різко, показавши, що йому, можливо, залишилося не так багато часу.

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Всі розуміють, що я хворий. Усі здогадуються, що це рак, і це дійсно так. Але я повинен боротися, скільки можу - зізнався він.

Коли його запитали, яким був його прогноз, він сказав, що у нього "можливо, у кращому випадку рік, у гіршому – трохи менше, а в кращому – навіть більше".

Довідка

Свен-Горан Ерікссон виграв Кубок УЄФА з МФК "Гетеборг" у 1982 році, на шляху до трофею, обігравши у півфіналі ФК "Кайзерслаутерн", а потім у фіналі "Гамбург". Протягом своєї тренерської кар'єри, що тривала десятиліттями, колишній захисник тренував численні клуби та кілька міжнародних збірних, включаючи такі топ-клуби, як лісабонська "Бенфіка", "Аякс", римський "Лаціо" та "Манчестер Сіті". Окрім успіху з "Гетеборг", Ерікссон досягав чвертьфіналів чемпіонатів світу 2002 і 2006 років та Євро-2004, виграв з римським "Лаціо" Кубок володарів кубків Європи у 1999 році та чемпіонат Італії у 2000 році.

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