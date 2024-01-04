Гравець футбольного клубу "Ніцца" Юсеф Атал отримав умовний вирок через антисемітській пост у соцмережах

Алжирський легіонер Юсеф Атал, який виступає за футбольний клуб "Ніцца" (OGC Nice) на позиції захисника, отримав вісім місяців умовного тюремного ув'язнення за поширення відеозапису із закликом до "чорного дня для євреїв". Про це передає УНН із посиланням на L'Équipe.

Деталі

Суд французького міста Ніцца визнав 27-річного футболіста винним у розпалюванні релігійної ворожнечі, а також призначив штраф у розмірі 45 000 євро. Розповідають, що Атал опублікував в Instagram відео палестинського проповідника, який закликає до "чорного дня для євреїв". Втім зараз публікацію вже видалено.

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Також повідомляється, що Атал публічно вибачився, але після цього інциденту клуб дискваліфікував футболіста "до подальшого повідомлення". Французька Ліга 1 дискваліфікувала гравця на 7 ігор.

Атал зобов'язаний опублікувати подробиці рішення суду в газетах Nice-Matin та Le Monde, сплативши це зі своєї кишені.

Доповнення

Найближчий час 27-річний Атал проведе у складі національної збірної Алжиру на Кубку африканських націй, який розпочнеться наступного тижня в Кот-д’Івуарі.

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