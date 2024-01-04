Игрок футбольного клуба "Ницца" Юсеф Атал получил условный приговор из-за антисемитского поста в соцсетях
Юсеф Атал получил 8 месяцев условного заключения и штраф в размере 45 000 евро за распространение антисемитского видео. Футболист "Ниццы" отбывает дисквалификацию, кроме того имеет обязанность публично опубликовать решение суда.
Продажи билетов Ryanair упали после того, как туристические сайты исключили авиакомпанию из своих платформ
Продажи билетов Ryanair снизились после того, как основные туристические сайты, включая Booking. com, сняли ее из перечня доступных предложений на покупку билетов. В ответ Ryanair запустила программу существенных скидок для клиентов, которые покупают билеты напрямую.
SpaceX запустила первую серию спутников с возможностью прямого доступа к сотовой связи
SpaceX запустила спутники Starlink для прямой телефонной связи со смартфонами. Сначала услуга будет предоставляться с помощью текстовых сообщений.
В Уэльсе раскопали загадочное средневековое кладбище
В Уэльсе нашли средневековое кладбище с хорошо сохранившимися скелетами и артефактами, датированными 6 или 7 веком. Начальные раскопки дают подсказки о жизни прежних жителей.
На юго-востоке Турции выпало до 6 метров снега на юго-востоке Турции
В некоторых районах провинции Хаккари, что на юго-востоке Турции, уровень снежного покрова достиг шестиметровой высоты.
В Украину вернулись 99% украинцев, которые выехали в 2023 году - анализ
В 2023 году 99% украинцев, которые выехали из страны, вернулись.
Прошла тяжелый путь обороны Мариуполя: из российского плена освободили боевого медика
Украина освободила медика Галину Федишин из российского плена. Оккупанты несколько раз имитировали ее вывоз на обмен, но в результате возвращали обратно к месту содержания.
Бывшему президенту Сьерра-Леоне предъявлено обвинение в причастности к "попытке государственного переворота"
Экс-президент Сьерра-Леоне Корома обвинен в государственной измене, связанной с попыткой неудачного переворота, произошедшего в ноябре 2023 года. Также власти Сьерра-Леоне выдвинули подобные обвинения еще 12-ом лицам, среди которых руководитель оппозиционной политической партии.
Крымские партизаны сдали координаты военного завода рф
Крымские партизаны раскрыли координаты российского военного завода, производящего запчасти для боевых машин, призвав украинские войска нанести по нему удар в отместку за гибель мирных жителей.
Безуглая предложила части коллектива "Квартал 95" пойти добровольцами в ВСУ
Безуглая о скандальной шутке "Квартала 95": какой бы законной ни была деятельность, каким бы успешным шоу не было, вопрос уместности гастролей и стилистики выступлений лежит в морально-этической плоскости.