Игрок футбольного клуба "Ницца" Юсеф Атал получил условный приговор из-за антисемитского поста в соцсетях

Алжирский легионер Юсеф Атал, выступающий за футбольный клуб "Ницца" (OGC Nice) на позиции защитника, получил восемь месяцев условного тюремного заключения за распространение видеозаписи с призывом к "черному дню для евреев". Об этом передает УНН с ссылкой на L'Équipe.

Детали

Суд французского города Ницца признал 27-летнего футболиста виновным в разжигании религиозной вражды, а также назначил штраф в размере 45 000 евро. Рассказывают, что Атал опубликовал в Instagram видео палестинского проповедника, который призывает к "черному дню для евреев". Впрочем сейчас публикация уже удалена.

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Также сообщается, что Атал публично извинился, но после этого инцидента клуб дисквалифицировал футболиста "до дальнейшего уведомления". Французская Лига 1 дисквалифицировала алжирца на 7 игр.

Атал обязан опубликовать подробности решения суда в газетах Nice-Matin и Le Monde, оплатив это из своего кармана.

Дополнение

Ближайшее время 27-летний Атал проведет в составе национальной сборной Алжира на Кубке африканских наций, который начнется на следующей неделе в Кот-д'Ивуаре.

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