Бывшего чиновника ВСУ уличили во взятке в 2,2 млн долларов от застройщика

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили должностное лицо ВСУ в получении неправомерной выгоды от застройщика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Речь идет о уже бывшем начальнике одного из территориальных управлений Военной службы правопорядка ВСУ, который одновременно занимал должность командира военного городка во Львове.

Следствие установило, что в 2021 году фигурант, находясь на указанных должностях, предложил застройщику содействие в строительстве многоквартирного жилого дома на территории военного городка. К реализации схемы должностное лицо привлекло сообщников, а за свои "услуги" хотело получить 2,2 млн долларов США и дополнительно объекты недвижимости на сумму более 4 млн гривен.

Из этой суммы 1,5 млн долларов США должен был получить непосредственно должностное лицо ВСУ, часть из которых он планировал передать членам Кабинета Министров Украины за согласование договора о совместной деятельности между застройщиком и подчиненной ему воинской частью. Остальные 700 тысяч долларов США планировали разделить между собой соучастники схемы - бывший адвокат и другой застройщик