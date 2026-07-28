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Бывшего чиновника ВСУ уличили во взятке в 2,2 млн долларов от застройщика

Киев • УНН

 • 2122 просмотра

САП и НАБУ уличили бывшего начальника территориального управления Военной службы правопорядка ВСУ в вымогательстве 2,2 млн долларов и недвижимости за содействие в строительстве. Чиновник планировал передать часть средств членам Кабмина.

Бывшего чиновника ВСУ уличили во взятке в 2,2 млн долларов от застройщика
Фото: САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили должностное лицо ВСУ в получении неправомерной выгоды от застройщика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.

Детали

Речь идет о уже бывшем начальнике одного из территориальных управлений Военной службы правопорядка ВСУ, который одновременно занимал должность командира военного городка во Львове.

Следствие установило, что в 2021 году фигурант, находясь на указанных должностях, предложил застройщику содействие в строительстве многоквартирного жилого дома на территории военного городка. К реализации схемы должностное лицо привлекло сообщников, а за свои "услуги" хотело получить 2,2 млн долларов США и дополнительно объекты недвижимости на сумму более 4 млн гривен.

Из этой суммы 1,5 млн долларов США должен был получить непосредственно должностное лицо ВСУ, часть из которых он планировал передать членам Кабинета Министров Украины за согласование договора о совместной деятельности между застройщиком и подчиненной ему воинской частью. Остальные 700 тысяч долларов США планировали разделить между собой соучастники схемы - бывший адвокат и другой застройщик

- говорится в сообщении САП.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция предусматривает лишение свободы от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, с конфискацией имущества.

Также по факту совершенного сообщено о подозрении застройщику (ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины) и соучастникам схемы (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Речь идет о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, или если такие действия совершены организованной группой лиц, а также о пособничестве или ином виде соучастия в особо крупном взяточничестве или получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, или соединенном с вымогательством.

Санкция статей предусматривает лишение свободы от 3 до 10 лет.

Напомним

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении двум военнослужащим полка "Скала" за жестокое обращение с побратимами.

Евгений Устименко

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