"Битва" за вертолетную площадку Януковича продолжается: на этот раз "претендует" Суркис

И если раньше "Амадеус Ко" спорил в судах с АРМА и "Центром организации дорожного движения" за право управлять "Парковым", то сегодня уже судится с ФК "Динамо" - за право пользования земельными участками, на которых КВЦ, собственно, и построен. Об этом свидетельствуют судебные решения, доступные в Едином реестре судебных решений, передает УНН.

Так, ООО ФК "Динамо" (Киев) подал иск против ООО "Амадеус Ко". Добивается права пользоваться двумя земельными участками (2,07 га и 0,11 га), расположенными на Парковой дороге, 16-А.

В 1981 году исполком Киевсовета передал во временное пользование "Динамо" 1,5 га на Парковой дороге для обустройства учебно-тренировочного поля для стрельбы из лука.

В 1996 году БТИ выдало клубу регистрационное удостоверение на домовладение (площадка для стрельбы из лука, гараж). Но в 2001 году Киевсовет отменил решение исполкома от 1981 года.

Клуб "Динамо" заявил, что это помешало ему получить документы, удостоверяющие право собственности или право пользования участком.

В дальнейшем, по утверждению "Динамо", клуб неоднократно обращался в Киевсовет с просьбой оформить документы и передать участок ему в аренду.

В 2008 году Печерский райсуд столицы даже признал противоправной бездеятельность чиновников и обязал Главное управление земельных ресурсов КГГА принять меры для подготовки и оформления документов по передаче участка в аренду "Динамо". Однако, отвод земли клубу так и не состоялся.

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Между тем 23 декабря 2010 года участки были внесены в автоматизированную систему ПК "Кадастр" как "земли, не предоставленные в собственность или пользование". А уже 28 декабря того же года Киевсовет передал два участка (2,07 га и 0,11 га) в аренду ООО "Амадеус Ко" для строительства и обслуживания объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на Парковой дороге, 16-А. В 2012 году они заключили договор аренды.

В своем иске к Киевскому городскому совету и "Амадеус Ко" "Динамо" настаивает на признании недействительным договора аренды земельных участков, заключенного между КГС и "Амадеус Ко" в феврале 2012 года. А также на признании отсутствующим у "Амадеус Ко" права пользоваться земельными участками.

Хозяйственный суд города Киева принял исковое заявление "Динамо" к рассмотрению 11 декабря 2019 года. Подготовительное заседание по делу состоялось 4 марта 2020-го.

По итогам рассмотрения дела суд вынес решение истребовать у ООО ФК "Динамо" Киев оригиналы приложенных к исковому заявлению документов, а у КП КГС "Киевское городское бюро технической инвентаризации" - оригиналы и надлежащим образом заверенные копии всех документов, которые есть в деле бюро технической инвентаризации, сформированном Киевским городским бюро технической инвентаризации по факту регистрации за ЗАО "Футбольный клуб "Динамо" Киев" комплекса нежилых зданий и плоскостных спортивных сооружений по адресу: г. Киев, ул. Грушевского Михаила, д. 3.

Суд объявил перерыв.

Напомним, с 2011 года учредителями ООО "Амадеус Ко" является Александр Хомяк (1,3%) и британская компания "Fineroad Business LLP" (98,7%).

В свою очередь, владельцем "Fineroad Business LLP" было лицо по имени Сергей Московский, который, по данным "Бигус.инфо", является человеком, приближенным к народному депутату ВР VIII созыва Максиму Ефимову.

В феврале 2019-го конечным бенефициарным владельцем Fineroad Business LLP стала гражданка США Любовь Ефимова.

ФК "Динамо" (Киев) - принадлежит братьям Суркисам. Младший - Игорь Суркис сегодня является президентом клуба.

Напомним, как писал УНН, прокуратура пытается вернуть Кабмину земучасток из собственности Суркисов, расположенный в городе Украинка Обуховского района.