Прокуратура намагається повернути Кабміну земділянку із власності Суркіса - суд

КИЇВ. 18 березня. УНН. Прокуратура Київської області подала позов про витребування на користь Кабміну двох ділянок загальною площею 34,62 га, які розташовані на березі річки Стугни в м. Українка Обухівського району. Про це свідчить ухвала Госпсуду Київської області від 10 березня, передає УНН.