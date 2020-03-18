Прокуратура намагається повернути Кабміну земділянку із власності Суркіса - суд
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Прокуратура Київської області подала позов про витребування на користь Кабміну двох ділянок загальною площею 34,62 га, які розташовані на березі річки Стугни в м. Українка Обухівського району. Про це свідчить ухвала Госпсуду Київської області від 10 березня, передає УНН.
"...витребування на користь держави в особі Кабінету міністрів України з незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю “Інвестиційна компанія “Спорт-Тур” земельної ділянки площею 24,394 га з кадастровим номером 3223151000:06:015:0080;
Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами „Мтір Ессет Менеджмент“ земельної ділянки площею 10,222 га з кадастровим номером 3223151000:06:015:0079, які розташовані в адміністративних межах Української міської ради Обухівського району”, — йдеться у документі.
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Також прокуратура просить визнати недійсним низку розпоряджень Обухівської районної державної адміністрації, зокрема, і “Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення ЗАТ „Футбольний клуб „Динамо“ Київ“ під розміщення об’єктів для проведення спортивних заходів і організації відпочинку спортсменів” (від 2004 року).
Підготовче судове засідання з цього приводу призначене на 07.04.2020 року.
Зауважимо, ТОВ “КУА “Мтір Ессет Менеджмент” є одним із засновників ТОВ “ФК “Динамо” із часткою 23%. Друга найбільша частка у “Динамо” належить Ігорю Суркісу (63,7%).
Нагадаємо, Суркіс-старший спільно з колегами зі “Слуги народу” пропонують зробити дитячий спорт в Україні платним.