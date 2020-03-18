Прокуратура пытается вернуть Кабмину земучасток из собственности Суркиса - суд

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102860 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105607 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107586 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106365 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115484 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101382 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105713 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106737 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131640 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130481 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прокуратура пытается вернуть Кабмину земучасток из собственности Суркиса - суд

Киев  •  УНН

 • 14935 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Прокуратура Киевской области подала иск об истребовании в пользу Кабмина двух участков общей площадью 34,62 га, расположенных на берегу реки Стугна в г. Украинка Обуховского района. Об этом свидетельствует постановление Хозяйственного суда Киевской области от 10 марта, передает УНН.

"... истребование в пользу государства в лице Кабинета министров Украины из незаконного владения общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Спорт-Тур" земельного участка площадью 24,394 га с кадастровым номером 3223151000: 06: 015: 0080;

Общества с ограниченной ответственностью "Компания по управлению активами "МТИР Эссет Менеджмент" земельного участка площадью 10,222 га с кадастровым номером 3223151000:06:015:0079, расположенных в административных границах Украинского городского совета Обуховского района", - говорится в документе.

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Также прокуратура просит признать недействительным ряд распоряжений Обуховской районной государственной администрации, в частности, и "О продаже земельного участка несельскохозяйственного назначения ЗАО" Футбольный клуб "Динамо" Киев" под размещение объектов для проведения спортивных мероприятий и организации отдыха спортсменов" (с 2004 года) .

Подготовительное судебное заседание по этому поводу назначено на 07.04.2020 года.

Заметим, ООО "КУА "МТИР Эссет Менеджмент" является одним из учредителей ООО "ФК "Динамо" с долей 23%. Вторая крупнейшая доля в "Динамо" принадлежит Игорю Суркису (63,7%).

Напомним, Суркис-старший совместно с коллегами из "Слуги народа" предлагают сделать детский спорт в Украине платным.

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