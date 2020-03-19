Дворічна боротьба за 1,5 га землі у центрі Києва: Суркіс програв касацію

Так, рішення суду першої інстанції датоване листопадом 2018 року. Тоді Господарський суд Києва відмовився задовольнити позов ТОВ ФК "Динамо" (Київ) щодо визнання за Товариством права власності на земельну ділянку площею майже 1,5 га у центрі столиці.

Зазначена земельна ділянка знаходиться у Печерському районі міста Києва (Паркова дорога). Позов про набуття (визнання) права власності Товариство подавало проти Київської міської ради.

Свої позовні вимоги ТОВ ФК "Динамо" (Київ) обґрунтувало тим, що у березні 1981 року виконком Київської Ради виділив їм у тимчасове користування 1,5476 га для влаштування учбово-тренувального поля для стрільби з лука.

Далі, як переконували в "Динамо", у серпні 1996 року міське бюро засвідчило факт передачі клубу комплексу будівель та площинних спортивних споруд, зокрема й майданчика для стрільби з лука площею 1,49 га.

Проте, у липні 2001 року депутати КМР внесли зміни до низки нормативних документів, у зв’язку із чим березневе рішення 1981 року втратило свою чинність. Згідно із позовними вимогами Товариства, з того часу "Динамо" не отримало жодних документів, які б посвідчували їхнє право власності чи право користування вищезазначеною земельною ділянкою.

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Тож "Динамо" і звернулося до суду з проханням визнати за ним право власності на ділянку площею 1,49 га за набувальною давністю. Клуб заявив, що користувався нею безперервно з 2001 по 2012 рік і сплачував земельний податок, на підтвердження чого надав суду платіжні доручення за 2006-2008 роки.

Втім, суд у задоволенні позову клубу "Динамо" відмовив. По-перше, тому, що з наданих "Динамо" платіжних доручень суд не побачив, за яку саме ділянку відбувалася сплата.

По-друге, тому, що клуб не підтвердив сплату земельного податку протягом всього вказаного ним строку користування ділянкою. Також суд вказав, що "Динамо" не надало ще низку належних доказів, аби претендувати на землю у центрі Києва.

Не погодившись із рішенням суду першої інстанції, "Динамо" подало апеляцію. Але безуспішно - 31 жовтня 2019 року Північний апеляційний господарський суд залишив скаргу Товариства без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва – без змін.

4 березня 2020 року "Динамо" програло касацію у справі. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду України відмовив ТОВ ФК "Динамо" (Київ) у відкритті касаційного провадження на постанову Північного апеляційного господарського суду від та на рішення Господарського суду міста Києва, яким "Динамо" було відмовлено у визнанні за ним права власності на земельну ділянку площею майже 1,5 га у центрі столиці.

Таким чином суд підтвердив, що спірна земельна ділянка у центрі столиці площею майже 1,5 га є власністю КМР.

Зауважимо, що ФК "Динамо" (Київ) належить братам Суркісам. Молодший – Ігор Суркіс сьогодні є президентом клубу.

Нагадаємо, НБУ нещодавно оштрафував банк родини Суркісів – "А-Банк" на 400 тис. грн. Серед підстав до застосування штрафних санкцій - ігнорування фінмоніторингу і робота банківської установи із "пов’язаними" клієнтами.