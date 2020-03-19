Двухлетняя борьба за 1,5 га земли в центре Киева: Суркис проиграл кассацию

Так, решение суда первой инстанции датировано ноябрем 2018 года. Тогда Хозяйственный суд Киева отказался удовлетворить иск ООО ФК "Динамо" (Киев) о признании за Обществом права собственности на земельный участок площадью почти 1,5 га в центре столицы.

Указанный земельный участок находится в Печерском районе города Киева (Парковая дорога). Иск о получении (признания) права собственности Общество оказывало против Киевского городского совета.

Свои исковые требования ООО ФК "Динамо" (Киев) обосновало тем, что в марте 1981 года исполком Киевского Совета выделил им во временное пользование 1,5476 га для устройства учебно-тренировочного поля для стрельбы из лука.

Далее, как убеждали в "Динамо", в августе 1996 года городское бюро засвидетельствовало факт передачи клубу комплекса зданий и плоскостных спортивных сооружений, в том числе площадки для стрельбы из лука площадью 1,49 га.

Однако, в июле 2001 года депутаты КГС внесли изменения в ряд нормативных документов, в связи с чем мартовское решение 1981 года утратило свою силу. Согласно исковым требованиям Общества, с тех пор "Динамо" не получило никаких документов, удостоверяющих их право собственности или право пользования вышеуказанным земельным участком.

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Поэтому "Динамо" и обратилось в суд с просьбой признать за ним право собственности на участок площадью 1,49 га по приобретательной давности. Клуб заявил, что пользовался им непрерывно с 2001 по 2012 год и платил земельный налог, в подтверждение чего предоставил суду платежные поручения за 2006-2008 годы.

Впрочем, суд в удовлетворении иска клубу "Динамо" отказал. Во-первых, потому, что из предоставленных "Динамо" платежных поручений суд не увидел, за какой именно участок происходила уплата.

Во-вторых, потому, что клуб не подтвердил уплату земельного налога в течение всего указанного им срока пользования участком. Также суд указал, что "Динамо" не предоставило еще ряд надлежащих доказательств, чтобы претендовать на землю в центре Киева.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, "Динамо" подало апелляцию. Но безуспешно - 31 октября 2019 года Северный апелляционный хозяйственный суд оставил жалобу Общества без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда города Киева - без изменений.

4 марта 2020 года "Динамо" проиграло кассацию по делу. Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда Украины отказал ООО ФК "Динамо" (Киев) в открытии кассационного производства на постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от и на решение Хозяйственного суда города Киева, которым "Динамо" было отказано в признании за ним права собственности на земельный участок площадью почти 1,5 га в центре столицы.

Таким образом, суд подтвердил, что спорный земельный участок в центре столицы площадью почти 1,5 га являются собственностью КГС.

Заметим, что ФК "Динамо" (Киев) принадлежит братьям Суркисам. Младший - Игорь Суркис сегодня является президентом клуба.

Напомним, НБУ недавно оштрафовал банк семьи Суркисов - "А-Банк" на 400 тыс. грн. Среди оснований для применения штрафных санкций - игнорирование финмониторинга и работы банковского учреждения с "связанными" клиентами.