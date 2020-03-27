“Битва” за вертолітний майданчик Януковича продовжується: цього разу “претендує” Суркіс

І якщо раніше “Амадеус Ко” сперечався в судах із АРМА та “Центром організації дорожнього руху” за право управляти “Парковим”, то сьогодні вже судиться з ФК “Динамо” — за право користування земельними ділянками, на яких КВЦ, власне, і побудований. Про це свідчать судові ухвали, доступні в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Так, ТОВ ФК “Динамо” (Київ) подав позов проти ТОВ “Амадеус Ко”. Домагається права користуватися двома земельними ділянками (2,07 га і 0,11 га), розташованими на Парковій дорозі, 16-А.

У 1981 році виконком Київради передав у тимчасове користування “Динамо” 1,5 га на Парковій дорозі для влаштування навчально-тренувального поля для стрільби з лука.

У 1996 році БТІ видало клубу реєстраційне посвідчення на домоволодіння (майданчик для стрільби з лука, гараж). Але у 2001 році Київрада скасувала рішення виконкому від 1981 року.

Клуб “Динамо” заявив, що це завадило йому отримати документи, які б посвідчували право власності чи право користування ділянкою.

У подальшому, за твердженням “Динамо”, клуб неодноразово звертався до Київради з проханням оформити документи і передати ділянку йому в оренду.

У 2008 році Печерський райсуд столиці навіть визнав протиправною бездіяльність чиновників і зобов’язав Головне управління земельних ресурсів КМДА вжити заходи для підготовки та оформлення документів з передачі ділянки в оренду “Динамо”. Однак, відведення землі клубу так і не відбулося.

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Між тим 23 грудня 2010 року ділянки були внесені в автоматизовану систему ПК “Кадастр” як “землі, не надані у власність чи користування”. А вже 28 грудня того ж року Київрада передала дві ділянки (2,07 га і 0,11 га) в оренду ТОВ “Амадеус Ко” для будівництва та обслуговування об’єктів інженерної і транспортної інфраструктури на Парковій дорозі, 16-А. У 2012 році вони уклали договір оренди.

У своєму позові до Київської міської ради та “Амадеус Ко” “Динамо” наполягає на визнанні недійсним договору оренди земельних ділянок, укладеного між КМР та “Амадеус Ко” у лютому 2012 року. А також на визнанні відсутнім у "Амадеус Ко" права користуватися земельними ділянками.

Господарський суд міста Києва прийняв позовну заяву “Динамо” до розгляду 11 грудня 2019 року. Підготовче засідання у справі відбулося 4 березня 2020 року.

За підсумками розгляду справи суд виніс рішення витребувати у ТОВ ФК “Динамо” Київ оригінали доданих до позовної заяви документів, а у КП КМР “Київське міське бюро технічної інвентаризації” — оригінали та належним чином засвідчені копії усіх документів, що містяться в справі бюро технічної інвентаризації, сформованій Київським міським бюро технічної інвентаризації за фактом реєстрації за ЗАТ “Футбольний клуб "Динамо“ Київ” комплексу нежитлових будівель та площинних спортивних споруд за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 3.

Суд оголосив перерву.

Нагадаємо, з 2011 року засновниками ТОВ “Амадеус Ко” є Олександр Хом’як (1,3%) і британська компанія “Fineroad Business LLP” (98,7%).

Своєю чергою, власником “Fineroad Business LLP” була особа на ім’я Сергій Московський, який, за даними “Бігус.інфо”, є людиною, наближеною до народного депутата ВР VIII скликання Максима Єфімова.

У лютому 2019 року кінцевим бенефіціарним власником Fineroad Business LLP стала громадянка США Любов Єфімова.

ФК “Динамо” (Київ) — належить братам Суркісам. Молодший — Ігор Суркіс сьогодні є президентом клубу.

Нагадаємо, як писав УНН, прокуратура намагається повернути Кабміну земділянку із власності Суркісів, що розташована в місті Українка Обухівського району.