“Битва” за вертолітний майданчик Януковича продовжується: цього разу “претендує” Суркіс

ukru
12:11 • 38543 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 66560 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
08:24 • 101941 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 118646 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 120302 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 171543 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 141953 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 148410 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 148896 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 129481 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
57 %
760 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

20 березня, 04:02 • 119942 перегляди
Ані в Чорному, ані в Азовському морях російські ракетоносії не зафіксовано - ВМС ЗСУ

Ані в Чорному, ані в Азовському морях російські ракетоносії не зафіксовано - ВМС ЗСУ

20 березня, 04:27 • 25741 перегляди
Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

Атака рф на Кропивницький: кількість постраждалих зросла, серед них діти

20 березня, 05:38 • 120295 перегляди
5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

5 порад, як привчити дитину чистити зуби та зробити це веселою грою

20 березня, 06:15 • 109901 перегляди
Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

Над Україною за ніч збили 75 зі 171 ворожого дрона, 63 - не досягли цілей

20 березня, 06:39 • 39751 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 38543 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 66560 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

08:24 • 101941 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 118646 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 120302 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 8777 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 18089 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 108029 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 108356 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 125819 перегляди
Актуальне
“Битва” за вертолітний майданчик Януковича продовжується: цього разу “претендує” Суркіс

“Битва” за вертолітний майданчик Януковича продовжується: цього разу “претендує” Суркіс

Київ • УНН

 • 32690 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. У вересні 2019 року Київський апеляційний суд Києва скасував арешт конгресно-виставкового центру “Парковий”, який ще називають “вертолітним майданчиком Януковича”. Власником “Паркового” є фірма “Амадеус Ко”. У 2019 році компанія змінила кінцевого бенефіціара, якою стала матір колишнього депутата від БПП Максима Єфімова. 

І якщо раніше “Амадеус Ко” сперечався в судах із АРМА та “Центром організації дорожнього руху” за право управляти “Парковим”, то сьогодні вже судиться з ФК “Динамо” — за право користування земельними ділянками, на яких КВЦ, власне, і побудований. Про це свідчать судові ухвали, доступні в Єдиному реєстрі судових рішень, передає УНН.

Так, ТОВ ФК “Динамо” (Київ) подав позов проти ТОВ “Амадеус Ко”. Домагається права користуватися двома земельними ділянками (2,07 га і 0,11 га), розташованими на Парковій дорозі, 16-А.

У 1981 році виконком Київради передав у тимчасове користування “Динамо” 1,5 га на Парковій дорозі для влаштування навчально-тренувального поля для стрільби з лука.

У 1996 році БТІ видало клубу реєстраційне посвідчення на домоволодіння (майданчик для стрільби з лука, гараж). Але у 2001 році Київрада скасувала рішення виконкому від 1981 року.

Клуб “Динамо” заявив, що це завадило йому отримати документи, які б посвідчували право власності чи право користування ділянкою.

У подальшому, за твердженням “Динамо”, клуб неодноразово звертався до Київради з проханням оформити документи і передати ділянку йому в оренду.

У 2008 році Печерський райсуд столиці навіть визнав протиправною бездіяльність чиновників і зобов’язав Головне управління земельних ресурсів КМДА вжити заходи для підготовки та оформлення документів з передачі ділянки в оренду “Динамо”. Однак, відведення землі клубу так і не відбулося.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суркіс програв касацію у спорі з КМР за земельну ділянку на Парковій дорозі

Між тим 23 грудня 2010 року ділянки були внесені в автоматизовану систему ПК “Кадастр” як “землі, не надані у власність чи користування”. А вже 28 грудня того ж року Київрада передала дві ділянки (2,07 га і 0,11 га) в оренду ТОВ “Амадеус Ко” для будівництва та обслуговування об’єктів інженерної і транспортної інфраструктури на Парковій дорозі, 16-А. У 2012 році вони уклали договір оренди.

У своєму позові до Київської міської ради та “Амадеус Ко” “Динамо” наполягає на визнанні недійсним договору оренди земельних ділянок, укладеного між КМР та “Амадеус Ко” у лютому 2012 року. А також на визнанні відсутнім у "Амадеус Ко" права користуватися земельними ділянками.

Господарський суд міста Києва прийняв позовну заяву “Динамо” до розгляду 11 грудня 2019 року. Підготовче засідання у справі відбулося 4 березня 2020 року.

За підсумками розгляду справи суд виніс рішення витребувати у ТОВ ФК “Динамо” Київ оригінали доданих до позовної заяви документів, а у КП КМР “Київське міське бюро технічної інвентаризації” — оригінали та належним чином засвідчені копії усіх документів, що містяться в справі бюро технічної інвентаризації, сформованій Київським міським бюро технічної інвентаризації за фактом реєстрації за ЗАТ “Футбольний клуб "Динамо“ Київ” комплексу нежитлових будівель та площинних спортивних споруд за адресою: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, буд. 3.

Суд оголосив перерву.

Нагадаємо, з 2011 року засновниками ТОВ “Амадеус Ко” є Олександр Хом’як (1,3%) і британська компанія “Fineroad Business LLP” (98,7%).

Своєю чергою, власником “Fineroad Business LLP” була особа на ім’я Сергій Московський, який, за даними “Бігус.інфо”, є людиною, наближеною до народного депутата ВР VIII скликання Максима Єфімова. 

У лютому 2019 року кінцевим бенефіціарним власником Fineroad Business LLP стала громадянка США Любов Єфімова.

ФК “Динамо” (Київ) — належить братам Суркісам. Молодший — Ігор Суркіс сьогодні є президентом клубу.

Нагадаємо, як писав УНН, прокуратура намагається повернути Кабміну земділянку із власності Суркісів, що розташована в місті Українка Обухівського району.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32