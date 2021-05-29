Белорусская авиакомпания “Белавиа” увеличит количество полетов в страны СНГ из-за санкций

КИЕВ. 29 мая. УНН. Национальная белорусская авиакомпания “Белавиа” увеличит полеты в страны СНГ, в частности в РФ. Тем самым она будет пытаться компенсировать потери от отказа принимать белорусские лайнеры рядом западных стран из-за санкций, наложенных после инцидента с самолетом Ryanair будет компенсировать полетами в страны СНГ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал “Беларусь-1”.