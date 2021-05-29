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Білоруська авіакомпанія “Бєлавіа” збільшить кількість польотів в країни СНД через санкції

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Національна білоруська авіакомпанія “Белавіа” збільшить польоти в країни СНД, зокрема у РФ. Цим самим вона буде намагатися компенсувати витрати від відмови приймати білоруські лайнери рядом західних країн через санкції, накладені після інциденту з літаком Ryanair буде компенсовувати польотами в країни СНД. Про це повідомляє УНН з посиланням на телеканал “Білорусь-1”.

Білоруська авіакомпанія “Бєлавіа” збільшить кількість польотів в країни СНД через санкції

Деталі

Таке рішення озвучив перший заступник прем’єр-міністра Білорусії Микола Снопков. Він розповів про актуальні для білоруської авіакомпанії напрямки, такі як Сочі, Краснодар, Мінеральні води, в напрямку Байкалу, Алтаю.

Раніше саміт Євросоюзу після інциденту з літаком ірландської авіакомпанії Ryanair постановив заборонити білоруським авіакомпаніям здійснювати рейси в аеропорти ЄС і здійснювати польоти над територією Євросоюзу, а також рекомендував європейським перевізникам відмовитися від польотів в повітряному просторі Білорусі.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні у п’ятницю, 28 травня, підтримав заборону для білоруських літаків входити в повітряний простір України з 29 травня. Сполучені Штати також припинять дію угоди з Білорусією про двостороннє авіасполучення.

Контекст

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”.

Керівник відділу комунікацій Литовського міжнародного аеропорту, де повинен був спочатку приземлитися літак, повідомляла, що між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт, через що літак вирішили посадити в Мінську. Однак, за словами одного з пасажирів рейсу, ніякого конфлікту не було. Після посадки всіх пасажирів вивели з літака, Протасевича відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.

Санкції ЄС проти Білорусі

Саміт ЄС прийняв рішення розширити економічні санкції проти Білорусі та внести нові обличчя та організації до списку санкцій.

Як зазначив глава дипломатії Жозеп Боррель, санкції ЄС проти Білорусі можуть торкнутися експорту калію і транзиту газу.

Заборона авіасполучення з Білоруссю

Лідери ЄС 24 травня погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику “Белавіа” до свого авіапростору і аеропортів.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Україна також зупинила авіасполучення з Білоруссю — з 26 травня, українським авіакомпаніям і літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Зокрема, починаючи з 29 травня Україна також закрила небо для літаків з Білорусі.

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