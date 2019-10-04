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Белый дом требует провести голосование по процедуре импичмента - Трамп

Киев • УНН

 • 9770 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Белый дом намерен направить спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу о процедуре импичмента. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в пятницу на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Мэриленд, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Белый дом требует провести голосование по процедуре импичмента - Трамп

"Мы направим письма - как всем известно, к нам относятся очень несправедливо, совсем не так, как к кому-то еще", - сказал он.

По его словам, решение, надо ли администрации подчиняться повесткам Палаты представителей в рамках процедуры импичмента, примут юристы Белого дома.

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"Я не знаю, это должны решать юристы. Я знаю, что, по словам юристов, они никогда не видели ничего столь нечестного, столь несправедливого. Я являюсь президентом уже почти три года и прохожу через все это уже почти три года, это уже стало практически частью моей повседневной жизни", - сказал он.

Ранее Трамп открыто призвал Китай и Украину начать расследование Байдена.

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