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Білий дім вимагає провести голосування щодо процедури імпічменту - Трамп

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Білий дім має намір направити спікерові Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі лист з вимогою провести голосування з питання про процедуру імпічменту. Про це американський президент Дональд Трамп заявив журналістам в п'ятницю на Південній галявині Білого дому перед вильотом в штат Меріленд, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Білий дім вимагає провести голосування щодо процедури імпічменту - Трамп

"Ми направимо листа - як всім відомо, до нас ставляться дуже несправедливо, зовсім не так, як до будь-кого ще", - сказав він.

За його словами, рішення, чи треба адміністрації підкорятися повістками Палати представників в рамках процедури імпічменту, приймуть юристи Білого дому.

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"Я не знаю, це повинні вирішувати юристи. Я знаю, що, за словами юристів, вони ніколи не бачили нічого настільки нечесного, настільки несправедливого. Я є президентом вже майже три роки і проходжу через все це вже майже три роки, це вже стало практично частиною мого повсякденного життя", - сказав він.

Раніше Трамп відкрито закликав Китай і Україну почати розслідування щодо Байдена.

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