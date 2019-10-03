Трамп відкрито закликав Китай і Україну почати розслідування щодо Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп відкрито закликав Китай і Україну почати розслідування відносно одного з його політичних суперників на виборах в 2020 році Джо Байдена. Про це він заявив, спілкуючись з журналістами біля Білого дому перед від'їздом до Флориди, передає УНН.
"Якби вони були чесні в цьому, вони б почали серйозне розслідування щодо Байденів", - сказав Трамп, коли його запитали про те, яких дій він чекає від Президента України Володимира Зеленського.
За його словами, аналогічним чином, Китаю слід почати розслідування відносно Джо Байдена і його сина Хантера.
Нагадаємо, після скарги заявника про те, що Трамп попросив Президента України надати йому політичну підтримку, яка могла б допомогти йому переобратися, законодавці розслідують побоювання, що дії Трампа поставили під загрозу національну безпеку і цілісність виборів в США.
У скарзі заявника процитовано телефонний дзвінок, в якому Трамп попросив Президента Володимира Зеленського почати розслідування щодо колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера. Хантер Байден увійшов до ради директорів української газової компанії.
Телефонний дзвінок від 25 липня надійшов незабаром після того, як Сполучені Штати заморозили майже 400 млн доларів США на надання допомоги Україні, викликавши занепокоєння тим, що Трамп використовував гроші платників податків, вже затверджені Конгресом, як важіль для отримання особистої політичної вигоди.