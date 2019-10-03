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Трамп открыто призвал Китай и Украину начать расследование в отношении Байдена

Киев • УНН

 • 11151 просмотра

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп открыто призвал Китай и Украину начать расследование в отношении одного из его политических соперников на выборах в 2020 году Джо Байдена. Об этом он заявил, общаясь с журналистами у Белого дома перед отъездом во Флориду, передаёт УНН.

Трамп открыто призвал Китай и Украину начать расследование в отношении Байдена

“Если бы они были честны в этом, они бы начали серьезное расследование в отношении Байденов”, — сказал Трамп, когда его спросили о том, каких действий он ожидает от Президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, аналогичным образом, Китаю следует начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Напомним, после жалобы заявителя о том, что Трамп попросил Президента Украины предоставить ему политическую поддержку, которая могла бы помочь ему переизбраться, законодатели расследуют опасения, что действия Трампа поставили под угрозу национальную безопасность и целостность выборов в США.

В жалобе заявителя процитирован телефонный звонок, в котором Трамп попросил Президента Владимира Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Хантер Байден вошел в совет директоров украинской газовой компании.

Телефонный звонок от 25 июля поступил вскоре после того, как Соединенные Штаты заморозили почти 400 млн долларов США на оказание помощи Украине, вызвав беспокойство тем, что Трамп использовал деньги налогоплательщиков, уже утвержденные Конгрессом, как рычаг для получения личной политической выгоды. 

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