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Трамп хоче зустрітися з інформатором, який написав на нього скаргу

Київ • УНН

 • 13249 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що хоче зустрітися зі співробітником розвідки, який написав скаргу на липневу телефонну розмову Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це Трамп написав у своєму Twitter, передає УНН.

Трамп хоче зустрітися з інформатором, який написав на нього скаргу

“Як і будь-який американець, я заслуговую зустрічі з моїм обвинувачем, особливо в тому випадку, коли цей обвинувач, так званий інформатор, представив ідеальну бесіду з іноземним лідером абсолютно некоректним і обманним чином”, — написав Трамп.

Крім цього, президент США висловив бажання зустрітися з людиною, яка передала інформатору дані, що стали основою для його рапорту. “Я хочу зустрітися не тільки зі своїм обвинувачем, який представив інформацію з других, третіх, четвертих рук, але і з людиною, яка незаконно надавала йому ці дані, які в значній мірі невірні... Ця людина шпигувала за американським президентом? Серйозні наслідки!” — пригрозив Трамп.

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Американський лідер також закликав “на найвищому рівні” допитати голів спецкомітетів з розвідки Палати представників Конгресу США Адама Шиффа (демократ від штату Каліфорнія) через спотворення їм змісту бесіди Трампа із Зеленським.

“Шифф збрехав Конгресу, спотворивши те, що я насправді сказав... Він написав і зачитав речі, сказав, що вони були з вуст президента США. Я хочу, щоб Шиффа допитали на найвищому рівні за обман і зраду” , - додав президент США.

Після скарги заявника про те, що Трамп попросив Президента України надати йому політичну підтримку, яка могла б допомогти йому переобратися, законодавці розслідують побоювання, що дії Трампа поставили під загрозу національну безпеку і цілісність виборів в США.

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У скарзі заявника процитовано телефонний дзвінок, в якому Трамп попросив Президента Володимира Зеленського почати розслідування щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Хантера. Хантер Байден увійшов до ради директорів української газової компанії.

Телефонний дзвінок від 25 липня надійшов незабаром після того, як Сполучені Штати заморозили майже 400 мільйонів доларів США на надання допомоги Україні, викликавши занепокоєння тим, що Трамп використовував гроші платників податків, вже затверджені Конгресом, як важіль для отримання особистої політичної вигоди.

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