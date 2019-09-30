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Трамп хочет встретиться с информатором, который написал на него жалобу

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что хочет встретиться с сотрудником разведки, который написал жалобу на июльский телефонный разговор Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом Трамп написал в своем Twitter, передает УНН.

Трамп хочет встретиться с информатором, который написал на него жалобу

“Как и любой американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно в том случае, когда этот обвинитель, так называемый источник, представил идеальную беседу с иностранным лидером абсолютно некорректным и обманным образом”, — написал Трамп.

Кроме этого, президент США выразил желание встретиться с человеком, который передал информатору данные, ставшие основой для его жалобы. “Я хочу встретиться не только со своим обвинителем, который представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, который незаконно предоставлял ему эти данные, которые в значительной степени неверные ... Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные последствия!”- пригрозил Трамп.

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Американский лидер также призвал “на высшем уровне” допросить голов Спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) из-за искажения им содержания беседы Трампа с Зеленским.

“Шифф солгал Конгрессу, исказив то, что я на самом деле сказал... Он написал и зачитал вещи, сказал, что они были из уст президента США. Я хочу, чтобы Шиффа допросили на самом высшем уровне за обман и предательство”, — добавил президент США.

После жалобы заявителя о том, что Трамп попросил Президента Украины предоставить ему политическую поддержку, которая могла бы помочь ему переизбраться, законодатели расследуют опасения, что действия Трампа поставили под угрозу национальную безопасность и целостность выборов в США.

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В жалобе заявителя процитирован телефонный звонок, в котором Трамп попросил Президента Владимира Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Хантер Байден вошел в совет директоров украинской газовой компании.

Телефонный звонок от 25 июля поступил вскоре после того, как Соединенные Штаты заморозили почти 400 млн долларов США на оказание помощи Украине, вызвав обеспокоенность тем, что Трамп использовал деньги налогоплательщиков, уже утверждены Конгрессом, как рычаг для получения личной политической выгоды.

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