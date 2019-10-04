Тимчасовий повірений США вважав "божевільною" відмову Трампа від допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор вважав "божевільним" рішення про затримку військової допомоги для країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters та видання The New York Times, які навели текстові повідомлення, що опублікували слідчі Палати представників після інтерв'ю з дипломатом Куртом Волкером, який залишив посаду спеціального представника з питань України.
Волкер напередодні відповідав на запитання законодавців у декількох комітетах Палати представників в рамках розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.
У тексті від 9 вересня, після новин про те, що адміністрація Трампа затримає військову допомогу для України, Тейлор обговорив важливість повідомлення, яке Вашингтон надсилає до Києва.
“Даною затримкою ми вже похитнули їхню віру в нас”, — сказав Тейлор у текстовому повідомленні Гордону Сондленду, послу Сполучених Штатів у Європейському Союзі. У іншому повідомленні Тейлор зазначив: “Я вважаю, що божевільно утримувати безпекову допомогу за допомогу в політичній кампанії”.
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Американський посол при ЄС відповів, що вважає, що Тейлор помилився щодо намірів Трампа, сказавши, що Трамп хотів відмовитися від допомоги через занепокоєння щодо корупції в Україні. Згодом, після розмови з Трампом Сондланд надіслав своїм співрозмовникам повідомлення про те, що рівноцінного обміну (надання військової допомоги в обмін на початок розслідування щодо Байдена) не буде, додавши: “Пропоную зупинити обговорення тексту”.
Як зазначав УНН напередодні, Трамп дав вказівку віце-президенту Пенсу не бути присутнім на інавгурації Зеленського.