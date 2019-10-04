Временный поверенный США считал "сумасшедшим" отказ Трампа от помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считал “сумасшедшим” решение о задержании военной помощи для страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters и издание The New York Times, которые привели текстовые сообщения, которые опубликовали следователи Палаты представителей после интервью с дипломатом Куртом Волкером, который оставил должность специального представителя по вопросам Украины.
Волкер накануне отвечал на вопросы законодателей в нескольких комитетах Палаты представителей в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа.
В тексте от 9 сентября, после новостей о том, что администрация Трампа задержит военную помощь для Украины, Тейлор обсудил важность сообщения, которое Вашингтон посылает в Киев.
“Данной задержкой мы уже пошатнули веру в нас”, — сказал Тейлор в текстовом сообщении Гордону Сондленду, послу Соединенных Штатов в Европейском Союзе. В другом сообщении Тейлор отметил: “Я считаю, что безумно содержать политику безопасности помощь за помощь в политической кампании”.
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Американский посол при ЕС ответил, что считает, что Тейлор ошибся относительно намерений Трампа, сказав, что Трамп хотел отказаться от помощи из-за беспокойства о коррупции в Украине. Впоследствии, после разговора с Трампом Сондланд направил своим собеседникам сообщение о том, что равноценного обмена (предоставление военной помощи в обмен на начало расследование в отношении Байдена) не будет, добавив: “Предлагаю остановить обсуждение текста”.
Как отмечал УНН накануне, Трамп дал указание вице-президенту Пенсу не присутствовать на инаугурации Зеленского.