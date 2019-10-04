Временный поверенный США считал "сумасшедшим" отказ Трампа от помощи Украине

КИЕВ. 4 октября. УНН. Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор считал “сумасшедшим” решение о задержании военной помощи для страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters и издание The New York Times, которые привели текстовые сообщения, которые опубликовали следователи Палаты представителей после интервью с дипломатом Куртом Волкером, который оставил должность специального представителя по вопросам Украины.