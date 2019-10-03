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Трамп дав вказівку віце-президенту Пенсу не бути присутнім на інавгурації Зеленського - ЗМІ

Київ • УНН

 • 12477 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп неодноразово використовував віце-президента Майкла Пенса для того, щоб здійснювати тиск на Володимира Зеленського, пише УНН з посиланням на матеріал The Washington Post.

Трамп дав вказівку віце-президенту Пенсу не бути присутнім на інавгурації Зеленського - ЗМІ

Видання стверджує, що Трамп дав вказівку Пенсу не бути присутнім на інавгурації Зеленського в травні, хоча співробітники Білого дому наполягали, щоб віце-президент поїхав до Києва. Ця інформація відома з скарги агента ЦРУ, який розповів про телефонну розмову Трампа і Зеленського.

Крім того, за даними газети, саме через Пенса Трамп повідомив Зеленському, що військова допомога Україні була заморожена, і вимагав більш активних заходів по боротьбі з корупцією. На той час після телефонної розмови українська влада вже повинна були розуміти, що заходи по боротьбі з корупцією повинні включати розслідування відносно колишнього віце-президента Джо Байдена і його сина Хантера. Згодом допомога була розблокована.

Також один з ключових радників Пенса був присутній при телефонній розмові Трампа із Зеленським. За даними джерел видання, це означає, що віце-президент повинен був отримати стенограму розмови протягом декількох годин після його завершення.

У той же час люди, наближені до Пенса, заявляють, що той не знав про спроби Трампа вплинути на Зеленського з метою отримати компрометуючу інформацію про Джо Байдена і його сина. В оточенні віце-президента заявляють, що він, швидше за все, не ознайомився зі стенограмою або ж не прочитав її до кінця.

Варто нагадати, що екс-генпрокурор України Віктор Шокін заявляв, що розслідування проти фірми Burisma, де працював син колишнього віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена, припинили “зі страху перед США”.

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