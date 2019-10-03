Трамп дал указание вице-президенту Пенсу не присутствовать на инаугурации Зеленского - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно использовал вице-президента Майкла Пенса для того, чтобы оказывать давление на Владимира Зеленского, пишет УНН со ссылкой на материал The Washington Post.
Издание утверждает, что Трамп дал указание Пенсу не присутствовать на инаугурации Зеленского в мае, хотя сотрудники Белого дома настаивали, чтобы вице-президент поехал в Киев. Эта информация известна из жалобы агента ЦРУ, который рассказал о телефонном разговоре Трампа и Зеленского.
Кроме того, по данным газеты, именно через Пенса Трамп сообщил Зеленскому, что военная помощь Украине была заморожена, и требовал более активных мер по борьбе с коррупцией. К тому времени после телефонного разговора украинские власти уже должны были понимать, что меры по борьбе с коррупцией должны включать расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. Впоследствии помощь была разблокирована.
Также один из ключевых советников Пенса присутствовал при телефонном разговоре Трампа с Зеленским. По данным источников издания, это означает, что вице-президент должен был получить стенограмму разговора в течение нескольких часов после его завершения.
В то же время люди, приближенные к Пенсу, заявляют, что тот не знал о попытках Трампа повлиять на Зеленского с целью получить компрометирующую информацию о Джо Байдене и его сыне. В окружении вице-президента заявляют, что он, скорее всего, не ознакомился со стенограммой или же не прочел ее до конца.
Стоит напомнить, что экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что расследование против фирмы Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, прекратили “из страха перед США”.