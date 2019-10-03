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Шокін повідомив, що колишній віце-президент Байден "чинив тиск на розслідування проти свого сина"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Екс-генпрокурор України Віктор Шокін заявляв, що розслідування проти фірми Burisma, де працював син колишнього віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена, припинили “зі страху перед США”, повідомив Fox News, передає УНН з посиланням на матеріал каналу.

Шокін повідомив, що колишній віце-президент Байден "чинив тиск на розслідування проти свого сина"

Телеканал посилається на записи особистого адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, який зустрічався з Шокіним в січні 2019 року. Аналогічні документи були передані генеральним інспектором держдепартаменту в конгрес, уточнив телеканал. Джо Байден є одним з претендентів в президентських перегонах 2020 року.

Раніше демократи в конгресі почали процес імпічменту Трампа, запідозривши його в тому, що він в особистих політичних цілях домагався від українського керівництва розслідування щодо сина Джо Байдена — Хантера Байдена, який працював в Burisma.

“Пан Шокін намагався продовжувати розслідування, але в районі червня-липня 2015 року посол США (в Україні) Джеффрі Пайетт сказав йому, що до розслідування треба підходити „в білих рукавичках“. За словами пана Шокіна, це означало — не робіть нічого”, — йдеться в нотатках Джуліані.

Телеканал нагадує, що американська влада звинувачували Шокіна в корупції. Байден публічно вихвалявся тим, що домігся від української влади його звільнення.

Шокін також заявив, що запитував інформацію про Хантера Байдена, але не отримав відповіді від влади України. За його словами, Хантер Байден отримував, крім зарплати і комісійних, бонус в мільйон доларів будучи членом ради директорів Burisma.

Також, Шокін вказував на те, що екс-президент Петро Порошенко звільнив його, “оскільки допомогу Україні затримував Джо Байден”. Сам Байден-старший в публічному виступі раніше підтвердив, що погрожував владі в Києві, що та не отримає матеріальної підтримки США, включаючи гарантії по мільярдного кредиту, якщо не звільнять Шокіна.

Крім того, Шокін заявив, що наступниця Пайетта на посольській посаді в Києві Марі Йовановіч відмовила йому у візі в США, і заявив, що це було підлаштовано Джо Байденом.

Нові документи телеканал отримав від джерел, знайомих з ходом брифінгу незалежного контрольного органу держдепу для членів конгресу, яку проводив генеральний інспектор держдепу Стів Лінік. Раніше комітети конгресу почали вимагати в держдепартаменті інформацію, що стосується ймовірного тиску Трампа на українську владу.

Як писав УНН раніше, Помпео підтвердив, що був присутнім при розмові Трампа та Зеленського.

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