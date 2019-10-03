Шокин сообщил, что бывший вице-президент Байден "оказывал давление на расследование против своего сына"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что расследование против фирмы Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, прекратили “из страха перед США”, сообщил Fox News, передает УНН со ссылкой на материал канала.
Телеканал ссылается на записи личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который встречался с Шокиным в январе 2019 года. Аналогичные документы были переданы генеральным инспектором госдепартамента в конгресс, уточнил телеканал. Джо Байден является одним из претендентов в президентской гонке 2020 года.
Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении сына Джо Байдена — Хантера Байдена, работавшего в Burisma.
“Господин Шокин пытался продолжать расследование, но в районе июня-июля 2015 года посол США (в Украине) Джеффри Пайетт сказал ему, что к расследованию надо подходить „в белых перчатках“. По словам господина Шокина, это означало — не делайте ничего”, — говорится в заметках Джулиани.
Телеканал напоминает, что американские власти обвиняли Шокина в коррупции. Байден публично хвастался тем, что добился от украинских властей его увольнения.
Шокин также заявил, что запрашивал информацию о Хантере Байдене, но не получил ответа от властей Украины. По его словам, Хантер Байден получал, помимо зарплаты и комиссионных, бонус в миллион долларов в бытность членом совета директоров Burisma.
Также, Шокин указывал на то, что экс-президент Петр Порошенко уволил его, “поскольку помощь Украине задерживал Джо Байден”. Сам Байден-старший в публичном выступлении ранее подтвердил, что угрожал властям в Киеве, что те не получат материальной поддержки США, включая гарантии по миллиардному кредиту, если не уволят Шокина.
Кроме того, Шокин заявил, что преемник Пайетта на посольском посту в Киеве Мари Йованович отказала ему в визе в США, и заявил, что это было подстроено Джо Байденом.
Новые документы телеканал получил от источников, знакомых с ходом брифинга независимого контрольного органа госдепа для членов конгресса, которую проводил генеральный инспектор госдепа Стив Линик. Ранее комитеты конгресса затребовали в госдепартаменте информацию, касающуюся предполагаемого давления Трампа на украинские власти.
Как писал УНН ранее, Помпео подтвердил, что присутствовал при разговоре Трампа и Зеленского.