Шокин сообщил, что бывший вице-президент Байден "оказывал давление на расследование против своего сына"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 32002 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 61326 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 69268 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 116244 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 171498 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 163724 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 216399 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 201539 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 439754 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 233859 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
2м/с
67%
Популярные новости

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 51900 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 48980 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 50653 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 32346 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 25219 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 198777 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 183647 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 270052 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 439760 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 541175 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 116257 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 62055 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 59640 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 65809 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 96146 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Шокин сообщил, что бывший вице-президент Байден "оказывал давление на расследование против своего сына"

Киев • УНН

 • 16352 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин заявил, что расследование против фирмы Burisma, где работал сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, прекратили “из страха перед США”, сообщил Fox News, передает УНН со ссылкой на материал канала.

Шокин сообщил, что бывший вице-президент Байден "оказывал давление на расследование против своего сына"

Телеканал ссылается на записи личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, который встречался с Шокиным в январе 2019 года. Аналогичные документы были переданы генеральным инспектором госдепартамента в конгресс, уточнил телеканал. Джо Байден является одним из претендентов в президентской гонке 2020 года.

Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампа, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении сына Джо Байдена — Хантера Байдена, работавшего в Burisma.

“Господин Шокин пытался продолжать расследование, но в районе июня-июля 2015 года посол США (в Украине) Джеффри Пайетт сказал ему, что к расследованию надо подходить „в белых перчатках“. По словам господина Шокина, это означало — не делайте ничего”, — говорится в заметках Джулиани.

Телеканал напоминает, что американские власти обвиняли Шокина в коррупции. Байден публично хвастался тем, что добился от украинских властей его увольнения.

Шокин также заявил, что запрашивал информацию о Хантере Байдене, но не получил ответа от властей Украины. По его словам, Хантер Байден получал, помимо зарплаты и комиссионных, бонус в миллион долларов в бытность членом совета директоров Burisma.

Также, Шокин указывал на то, что экс-президент Петр Порошенко уволил его, “поскольку помощь Украине задерживал Джо Байден”. Сам Байден-старший в публичном выступлении ранее подтвердил, что угрожал властям в Киеве, что те не получат материальной поддержки США, включая гарантии по миллиардному кредиту, если не уволят Шокина.

Кроме того, Шокин заявил, что преемник Пайетта на посольском посту в Киеве Мари Йованович отказала ему в визе в США, и заявил, что это было подстроено Джо Байденом.

Новые документы телеканал получил от источников, знакомых с ходом брифинга независимого контрольного органа госдепа для членов конгресса, которую проводил генеральный инспектор госдепа Стив Линик. Ранее комитеты конгресса затребовали в госдепартаменте информацию, касающуюся предполагаемого давления Трампа на украинские власти.

Как писал УНН ранее, Помпео подтвердил, что присутствовал при разговоре Трампа и Зеленского.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,847.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,789.23