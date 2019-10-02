Помпео підтвердив, що був присутнім при розмові Трампа та Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Державний секретар США Майк Помпео підтвердив, що чув розмову президентів Сполучених Штатів та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського, пише УНН з посиланням на видання The New York Times.
Помпео обговорив це на спільній прес-конференції в Римі, виступаючи разом з міністром закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.
Крім обговорення телефонної розмови між Трампом і Зеленським, Помпео також розкритикував те, як ведеться слідство щодо імпічменту Палатою представників, особливо його підхід до отримання показань від співробітників Держдепартаменту.
За словами Помпео, слідчі прямо зв’язуються з потенційними свідками і кажуть, що під час дачі показань вони не можуть перебувати в супроводі прокурорів Державного департаменту, що викликає у адміністрації Трампа заклопотаність з приводу поділу влади.
Як писав УНН раніше, ЗМІ писали, що держсекретар США Майк Помпео був присутній при липневій телефонній розмові, коли президент Дональд Трамп просив свого українського колегу Володимира Зеленського розслідувати діяльність Джо Байдена та його сина.