Держсекретар Помпео був присутнім при розмові Трампа і Зеленського - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео був присутній при липневій телефонній розмові, коли президент Дональд Трамп просив свого українського колегу Володимира Зеленського розслідувати діяльність Джо Байдена та його сина. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.
Про це повідомив NBC News високопоставлений представник Держдепартаменту.
Телефонна розмова Трампа і Зеленського 25 липня і пов’язана з ним доповідна записка інформатора виявилися в центрі розслідування щодо імпічменту, яке ініціювали демократи в Палаті представників.
Помпео виступав проти публікації розшифровки розмови, заявляючи, що це створить поганий прецедент. При цьому він ніколи не визнавав, що в точності знав зміст бесіди двох лідерів.
Коментуючи публікації про зміст розмови, Помпео сказав, що не знайомий з ними і не може їх коментувати, вказує NBC News.
Як писав УНН раніше, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в понеділок запропонував заарештувати за державну зраду голову спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу Адама Шиффа (демократ від штату Каліфорнія) через нібито “спотворення ним фактів телефонної розмови” між американським лідером і його українським колегою Володимиром Зеленським.