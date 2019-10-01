Госсекретарь Помпео присутствовал при разговоре Трампа и Зеленского - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. Первое октября. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал при июльском телефонном разговоре, когда президент Дональд Трамп просил своего украинского коллегу Владимира Зеленского расследовать деятельность Джо Байдена и его сына. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.
Об этом сообщил NBC News высокопоставленный представитель Госдепартамента.
Телефонный разговор Трампа и Зеленского 25 июля и связанная с ним докладная записка осведомителя оказались в центре расследования по импичменту, которое инициировали демократы в Палате представителей.
Помпео выступал против публикации расшифровки разговора, заявляя, что это создаст плохой прецедент. При этом он никогда не признавал, что в точности знал содержание беседы двух лидеров.
Комментируя публикации о содержании разговора, Помпео сказал, что не знаком с ними и не может их комментировать, указывает NBC News.
Как писал УНН ранее, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в понедельник предложил арестовать за государственную измену главу спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) за якобы “искажения им фактов телефонного разговора” между американским лидером и его украинским коллегой Владимиром Зеленским .