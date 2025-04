Трамп запропонував арештувати главу комітету Комітету Палати Представників з розвідки

“Конгресмен Адам Шифф незаконно придумав помилкову і жахливу заяву, видавши її за моє висловлювання і найважливішу частину моєї розмови з українським президентом. І він зачитав це Конгресу і американському народу. Це не мало ніякого відношення до того, що я сказав по телефону. Арешт за зраду?”, — зазначив глава держави.

Минулого тижня Трамп закликав Шиффа піти у відставку.

Варто додати, що свідчення розвідника, що написав скаргу на Трампа і Зеленського, заслухають в Конгресі США.

Як писав УНН раніше, президент США Дональд Трамп ще в п’ятницю закликав голову спецкомітету з розвідки Палати представників Конгресу США Адама Шиффа (демократ від штату Каліфорнія) піти у відставку на тлі публікації стенограми розмови американського лідера з Президентом України Володимиром Зеленським.

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019