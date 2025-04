Трамп предложил арестовать главу комитета Комитета Палаты Представителей по разведке

“Конгрессмен Адам Шифф незаконно придумал ложное и ужасное заявление, выдав его за мое высказывание и самую важную часть моего разговора с украинским президентом. И он зачитал это Конгрессу и американскому народу. Это не имело никакого отношения к тому, что я сказал по телефону. Арест за измену?”, — отметил глава государства.

На прошлой неделе Трамп призвал Шиффа уйти в отставку.

Стоит добавить, что показания разведчика, написал жалобу на Трампа и Зеленского, заслушают в Конгрессе США.

Как писал УНН ранее, президент США Дональд Трамп еще в пятницу призвал голову спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния) уйти в отставку на фоне публикации стенограммы разговора американского лидера с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 30, 2019