В Кривом Роге из-под завалов вытащили двух человек после вражеского ракетного удара

В результате ракетной атаки на Кривой Рог был поврежден двухэтажный дом. Из-под завалов спасатели достали девочку-подростка и мужчину. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Кроме того, в результате обстрела повреждены окна в 10-этажном здании. Сейчас продолжается выяснение обстоятельств происшествия, детали будут уточнены позже.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Кривом Роге после предупреждения Воздушных Сил о вражеской скоростной цели в сторону города прогремели взрывы.

В Кривом Роге прогремел взрыв