В Кривом Роге из-под завалов вытащили двух человек после вражеского ракетного удара
Киев • УНН
В результате ракетной атаки на Кривой Рог поврежден двухэтажный дом, из-под завалов спасли девочку-подростка и мужчину. Также повреждены окна в 10-этажном здании.
В результате ракетной атаки на Кривой Рог был поврежден двухэтажный дом. Из-под завалов спасатели достали девочку-подростка и мужчину. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Кроме того, в результате обстрела повреждены окна в 10-этажном здании. Сейчас продолжается выяснение обстоятельств происшествия, детали будут уточнены позже.
Напомним
Ранее было проинформировано, что в Кривом Роге после предупреждения Воздушных Сил о вражеской скоростной цели в сторону города прогремели взрывы.
В Кривом Роге прогремел взрыв19 дек. 2024, 21:07 • 7343 просмотра