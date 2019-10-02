Помпео подтвердил, что присутствовал при разговоре Трампа и Зеленского
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео подтвердил, что слышал разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, пишет УНН со ссылкой на издание The New York Times.
Помпео обсудил этом на совместной пресс-конференции в Риме, выступая вместе с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
Помимо обсуждения телефонного разговора между Трампом и Зеленским, Помпео также раскритиковал то, как ведется следствие касательно импичмента Палатой представителей, особенно его подход к получению показаний от сотрудников Госдепартамента.
По словам Помпео, следователи напрямую связываются с потенциальными свидетелями и говорят, что во время дачи показаний они не могут находиться в сопровождении прокуроров Государственного департамента, что вызывает у администрации Трампа озабоченность по поводу разделения властей.
Как писал УНН ранее, СМИ писали, что госсекретарь США Майк Помпео присутствовал при июльской телефонном разговоре, когда президент Дональд Трамп просил своего украинского коллегу Владимира Зеленского расследовать деятельность Джо Байдена и его сына.