Помпео подтвердил, что присутствовал при разговоре Трампа и Зеленского

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
08:48 • 29399 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 54969 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 64861 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 110210 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 166850 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 161066 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 214848 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 201259 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 436590 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 233470 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+6°
3.1м/с
52%
Популярные новости

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

6 апреля, 03:30 • 48093 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

6 апреля, 03:51 • 45091 просмотра

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

08:19 • 45311 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

08:59 • 28199 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

10:08 • 18762 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 194740 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 179914 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 266347 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 436590 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 538466 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 110210 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 60508 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 58237 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 64490 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 94828 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Помпео подтвердил, что присутствовал при разговоре Трампа и Зеленского

Киев • УНН

 • 19806 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Государственный секретарь США Майк Помпео подтвердил, что слышал разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, пишет УНН со ссылкой на издание The New York Times.

Помпео подтвердил, что присутствовал при разговоре Трампа и Зеленского

Помпео обсудил этом на совместной пресс-конференции в Риме, выступая вместе с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Помимо обсуждения телефонного разговора между Трампом и Зеленским, Помпео также раскритиковал то, как ведется следствие касательно импичмента Палатой представителей, особенно его подход к получению показаний от сотрудников Госдепартамента.

По словам Помпео, следователи напрямую связываются с потенциальными свидетелями и говорят, что во время дачи показаний они не могут находиться в сопровождении прокуроров Государственного департамента, что вызывает у администрации Трампа озабоченность по поводу разделения властей.

Как писал УНН ранее, СМИ писали, что госсекретарь США Майк Помпео присутствовал при июльской телефонном разговоре, когда президент Дональд Трамп просил своего украинского коллегу Владимира Зеленского расследовать деятельность Джо Байдена и его сына.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,863.30
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.10