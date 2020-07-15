Белый дом отказался от требования для иностранных студентов покинуть страну
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. После восьми федеральных исков и сопротивления сотен университетов администрация президента США Дональда Трампа 14 июля отказалась от правила, которое предусматривало, что интернациональные студенты должны покинуть страну, если их учебные заведения перешли на онлайн-обучение из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство AP и “Радио Свобода”.
О таком решении стало известно в начале слушаний федерального иска в Бостоне, инициированного Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом. Федеральная окружная судья Аллисон Барро заявила, что федеральные службы по иммиграции согласились отозвать директиву от 6 июля и “вернуться к статус-кво”.
Характеристику, озвученную Барро, подтвердил юридический представитель Департамента внутренней безопасности и Службы миграционного и таможенного контроля.
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6 июля иммиграционная и таможенная полиция США объявила о новых требованиях к продолжению и выдачи новых учебных виз для иностранных студентов. Из-за пандемии коронавируса большинство занятий в американских университетах планируют перевести в онлайн, так Белый дом планировал обязать студентов, без лекций непосредственно на кампусе университета, покинуть страну.
Это решение вызвало критику нескольких университетов, в том числе Гарварда и МТИ, которые первыми выступили против инициативы.