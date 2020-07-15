Белый дом отказался от требования для иностранных студентов покинуть страну

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 97452 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104315 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130300 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109365 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129639 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101779 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102493 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104348 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102023 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101525 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
Белый дом отказался от требования для иностранных студентов покинуть страну

Белый дом отказался от требования для иностранных студентов покинуть страну

Киев  •  УНН

 • 13398 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. После восьми федеральных исков и сопротивления сотен университетов администрация президента США Дональда Трампа 14 июля отказалась от правила, которое предусматривало, что интернациональные студенты должны покинуть страну, если их учебные заведения перешли на онлайн-обучение из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство AP и “Радио Свобода”.

О таком решении стало известно в начале слушаний федерального иска в Бостоне, инициированного Гарвардским университетом и Массачусетским технологическим институтом. Федеральная окружная судья Аллисон Барро заявила, что федеральные службы по иммиграции согласились отозвать директиву от 6 июля и “вернуться к статус-кво”.

Характеристику, озвученную Барро, подтвердил юридический представитель Департамента внутренней безопасности и Службы миграционного и таможенного контроля.

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6 июля иммиграционная и таможенная полиция США объявила о новых требованиях к продолжению и выдачи новых учебных виз для иностранных студентов. Из-за пандемии коронавируса большинство занятий в американских университетах планируют перевести в онлайн, так Белый дом планировал обязать студентов, без лекций непосредственно на кампусе университета, покинуть страну.

Это решение вызвало критику нескольких университетов, в том числе Гарварда и МТИ, которые первыми выступили против инициативы.

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