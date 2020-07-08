Ряд університетів США звернулися до суду з вимогою скасувати рішення про можливу депортацію іноземних студентів

Як говориться в поширеній у середу заяві ректора Гарвардського університету Лоуренса Бекоу, освітні установи пішли на цей крок, щоб “іноземні студенти по всій країні могли продовжити навчання без ризику бути депортованими”.

“Ми сподіваємося відновити заняття в класах, як тільки це не буде представляти загрозу для здоров’я студентів. Поки санітарно-епідеміологічна ситуація не зміниться, ми не будемо просто дивитися за тим, як мрії наших іноземних студентів руйнуються через глибоко помилковий указ. Ми зобов’язані боротися за своїх студентів і ми будемо робити це”, — зазначив Бекоу.

У минулому навчальному році в університеті навчалися 2055 іноземних студентів.

Раніше Прінстонський, Гарвардський і ряд інших університетів США оголошували про те, що в зв’язку з пандемією коронавірусу багато навчальних програм в новому семестрі будуть організовані в режимі онлайн, а у студентських містечках будуть введені суворі санітарні норми.

За даними Університету Джонса Хопкінса, який проводить підрахунки на основі відомостей федеральної і місцевої влади, у США виявлено понад 2,99 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 131 тис. осіб.

Як випливає з прес-релізу, опублікованого в понеділок на сайті Служби імміграційного і митного контролю, студенти, що володіють неімміграційними візами F-1 і М-1 і відвідують навчальні заклади, які повністю працюють у віддаленому режимі під час пандемії коронавірусу, не можуть взяти повний онлайн-курс і залишатися в США. Держдепартамент не видаватиме візи студентам, прийнятим в навчальні заклади або на навчальні програми, які повністю доступні онлайн протягом усього осіннього семестру.

Довідка: іноземці становлять 5,5% всього студентства в Сполучених Штатах. При складанні даних враховувалися відомості, отримані від приблизно 500 вищих навчальних закладів США. Найбільше юнаків і дівчат на поточному етапі прибуває на навчання в університети і коледжі США з Китаю (369 548), Індії (202 014), Республіки Корея (52 250), Саудівської Аравії (37 080), Канади (26 122), В’єтнаму (24 392). В цілому більше 1 млн студентів у США — це іноземці.