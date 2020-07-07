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Пандемія: іноземним студентам доведеться покинути США, якщо їх навчання переведуть в онлайн

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Іноземні студенти, які навчаються у США, повинні будуть покинути країну, якщо восени усі заняття в їхніх навчальних закладах в майбутньому семестрі в зв’язку з пандемією будуть проходити в режимі онлайн. Це випливає з пресрелізу, опублікованого в понеділок на сайті Служби імміграційного і митного контролю при Міністерстві внутрішньої безпеки США, інформує УНН.

Крім того, американська влада не видаватиме нові візи тим студентам, які мають намір приїхати до Сполучених Штатів, якщо обрані ними програми навчання в майбутньому семестрі повністю будуть проходити в онлайн-форматі.

Йдеться про студентів, які перебувають на території США за неімміграційними візами типу F-1 і М-1, а також іноземців, які бажають отримати такі візи. Віза F-1 призначена для навчання в американських університетах, коледжах, школах, семінаріях, консерваторіях та інших академічних установах, в тому числі і на мовних програмах. Візи М-1 видаються іноземцям, які навчаються на неакадемічних програмах або програмах професійного навчання.

“Студенти, які мають неімміграційні візи F-1 і М-1, які відвідують навчальні заклади, що повністю працюють в режимі онлайн, не можуть взяти повний онлайн-курс і залишатися в США. Держдепартамент США не видаватиме візи студентам, прийнятим в навчальні заклади або на навчальні програми, які повністю доступні онлайн протягом усього осіннього семестру”, — йдеться в повідомленні.

“Студенти, які в даний час знаходяться в США за такими програмами, повинні залишити країну або вжити інших заходів, такі як перехід до іншого навчального закладу з очним форматом навчання... В іншому випадку вони можуть зіткнутися з імміграційними наслідками, включаючи... запуск процедури депортації”, — зазначає американське відомство.

Новими правилами передбачено низку винятків. Зокрема, власники віз F-1 зможуть перебувати в США, якщо в онлайн-форматі проходить тільки частина їхніх занять. “Ці виключення не поширюються на студентів програм навчання англійської мови з візами F-1, а також на студентів з візами M-1, які отримують професійну освіту”, — пояснила американська влада. Заходи є тимчасовими і будуть діяти в майбутньому семестрі.

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