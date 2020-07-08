Ряд университетов США обратились в суд с требованием отменить решение о возможной депортации иностранных студентов

КИЕВ. 9 июля. УНН. Гарвардский и Принстонский университеты, а также Массачусетский технологический институт (MIT) обратились в окружной суд Бостона (штат Массачусетс) с просьбой временно заблокировать решение американских властей, согласно которому иностранные студенты, обучающиеся в стране, должны будут покинуть ее, если осенью все занятия в их учебных заведениях будут из-за пандемии проходить в режиме онлайн, пишет УНН со ссылкой на Гарвардский университет.