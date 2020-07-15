Білий дім відмовився від вимоги для іноземних студентів залишити країну

Про таке рішення стало відомо на початку слухань федерального позову в Бостоні, ініційованого Гарвардським університетом та Масачусетським технологічним інститутом. Федеральна окружна суддя Аллісон Барро заявила, що федеральні служби з імміграції погодилися відкликати директиву від 6 липня та “повернутися до статусу-кво”.

Характеристику, озвучену Барро, підтвердив юридичний представник Департаменту внутрішньої безпеки та Служби міграційного та митного контролю.

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6 липня імміграційна та митна поліція США оголосила про нові вимоги до продовження та видачі нових навчальних віз для іноземних студентів. Через пандемію коронавірусу більшість занять в американських університетах планують перевести в онлайн, тому Білий дім планував зобов’язати студентів, які не матимуть лекцій безпосередньо на кампусі університету, залишити країну.

Це рішення викликало критику кількох університетів, в тому числі Гарварда та МТІ, які першими виступили проти ініціативи.