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Міністр освіти США виступила за відкриття шкіл восени

Міністр освіти США виступила за відкриття шкіл восени

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Міністр освіти США Бетсі Девос висловилася на підтримку прагнення адміністрації відкрити школи до осені. Про це вона сказала під час ефіру телеканалу CNN, передає УНН.

“Ми знаємо, що діти заражаються вірусом набагато рідше, ніж будь-яка інша частина населення. Ніщо в наявних даних не показує, що повернення дітей в школу несе небезпеку для них”, — заявила Девос, виступаючи в програмі “Положення в країні”.

Вона не стала вдаватися в деталі про те, які рекомендації даватиме очолюване нею міністерство з приводу відкриття шкіл на тлі зростання числа випадків коронавірусу по всій країні.

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Девос також не побачила великої загрози зараження через дітей їх батьків, бабусь і дідусів або опікунів.

Відповідаючи на питання, чи повинні школи слідувати рекомендаціям федеральних Центрів з контролю і профілактиці захворювань, які президент Дональд Трамп днями піддав критиці за зайву жорсткість, Девос сказала, що кожна будівля школи унікальна, як і кожен шкільний контингент.

Виступ міністра викликав негайну реакцію спікера Палати представників демократа Ненсі Пелосі, яка назвала підхід адміністрації Трампа до відкриття шкіл небезпечним.

“Те, що ми почули від міністра, можна охарактеризувати як посадовий злочин і невиконання службових обов’язків, — заявила Пелосі для CNN. — Повернення в школу представляє найбільший ризик для поширення коронавірусу. Якщо є рекомендації Центрів по контролю і профілактиці захворювань, то вони повинні стати вимогами”.

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У ситуації, коли економіка переживає нелегкі часи напередодні президентських виборів в листопаді, на яких він домагається переобрання, Трамп тисне на штати, з тим щоб вони відновили роботу бізнесу і шкіл. У п’ятницю він заявив, що міністерство фінансів перегляне пільговий податковий статус для шкіл і їх федеральне фінансування, якщо вони не відновлять очні заняття.

Однак після того як багато штатів послабили коронавірусні обмеження, вірус знайшов нові точки опори. За даними Reuters, з початку липня 24 штати повідомили про зростання числа нових випадків COVID-19.

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Визнавши, що у міністерства освіти немає власних планів безпечного відкриття шкіл, які відомство могло бути просувати, Девос кілька разів підкреслила, що кожен шкільний район і штат повинні розробити власні плани, грунтуючись на місцевих даних про поширення інфекції.

Нагадаємо, в УЦОЯО розповіли, як вирішується питання проведення ЗНО у закладах, де виявили коронавірус.

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