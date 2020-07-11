Меркель розповіла про своє бачення способів подолання коронакризи

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КИЇВ. 11 липня. УНН. Світ зможе подолати спричинену поширенням коронавірусу кризу лише за допомогою міжнародної солідарності та співпраці. Про це заявила канцлерка Німеччини Анґела Меркель у щотижневому відеозверненні, опублікованому в суботу, 11 липня, на її сайті, передає УНН із посиланням на DW.

“Тільки якщо ми зможемо знайти глобальні відповіді на цю глобальну загрозу, ми матимемо шанс сьогодні та в майбутньому перемагати пандемії. Особливо з огляду на зростання кількості населення у світі”, — зауважила Меркель.

За її словами, саме тому федеральний уряд підтримує міжнародні зусилля у боротьбі з коронавірусом, а Німеччина бере участь у “програмах міжнародних організацій, передусім ВООЗ, МВФ та Світового банку”. Крім того, Німеччина надає різнобічну допомогу у сфері охорони здоров’я та досліджень, аби уможливити глобальний та справедливий розподіл вакцин і медикаментів, додала Меркель.

Канцлерка Німеччини зазначила, що у багатьох країнах “бачить велику готовність разом протистояти цим викликам”, і це вселяє у неї надію.

Нагадаємо, 7 липня США офіційно повідомили Організацію Об’єднаних Націй (ООН) про свій вихід з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Про намір вийти із ВООЗ президент США Дональд Трамп заявив ще у травні — в розпал пандемії коронавірусної хвороби. Цей намір президента США викликав різку критику в багатьох країнах світу. Трамп закидав ВООЗ залежність від китайського уряду та неадекватну і надто повільну реакцію на спалах коронавірусу в Ухані.

США також не підтримують міжнародні зусилля з розробки та розподілу вакцини, намагаючись передусім забезпечити собі право першочергового придбання майбутньої вакцини.

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