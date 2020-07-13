Министр образования США выступила за открытие школ осенью
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Министр образования США Бетси Девос высказалась в поддержку стремления администрации открыть школы до осени. Об этом она сказала в эфире телеканала CNN, передает УНН.
“Мы знаем, что дети заражаются вирусом гораздо реже, чем любая другая часть населения. Ничто в имеющихся данных не показывает, что возвращение детей в школу несет опасность для них”, — заявила Девос, выступая в программе “Положение в стране”.
Она не стала вдаваться в детали о том, какие рекомендации будет давать возглавляемое ею министерство по поводу открытия школ на фоне роста числа случаев коронавируса по всей стране.
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Девос также не увидела большой угрозы заражения через детей их родителей, бабушек и дедушек или опекунов.
Отвечая на вопрос, должны ли школы следовать рекомендациям федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые президент Дональд Трамп днях подверг критике за излишнюю жесткость, Девос сказала, что каждое здание школы уникально, как и каждый школьный контингент.
Выступление министра вызвало немедленную реакцию спикера Палаты представителей демократа Нэнси Пелоси, которая назвала подход администрации Трампа к открытию школ опасным.
“То, что мы услышали от министра, можно охарактеризовать как должностное преступление и невыполнение служебных обязанностей, — заявила Пелоси для CNN. — Возвращение в школу представляет наибольший риск для распространения коронавируса. Если есть рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний, то они должны стать требованиями”.
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В ситуации, когда экономика переживает нелегкие времена накануне президентских выборов в ноябре, на которых он добивается переизбрания, Трамп давит на штаты, с тем чтобы они возобновили работу бизнеса и школ. В пятницу он заявил, что министерство финансов пересмотрит льготный налоговый статус для школ и их федеральное финансирование, если они не восстановят очные занятия.
Однако после того как многие штаты ослабили коронавирусные ограничения, вирус нашел новые точки опоры. По данным Reuters, с начала июля 24 штата сообщили о росте числа новых случаев COVID-19.
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Признав, что у министерства образования нет собственных планов безопасного открытия школ, которые ведомство могло быть продвигать, Девос несколько раз подчеркнула, что каждый школьный район и штат должны разработать собственные планы, основываясь на местных данных о распространении инфекции.
Напомним, в УЦОКО рассказали, как решается вопрос проведения ВНО в учреждениях, где обнаружили коронавирус.