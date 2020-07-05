В УЦОЯО розповіли, як вирішується питання проведення ЗНО у закладах, де виявили коронавірус

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Якщо у приймаючій зовнішнє незалежне оцінювання школі фіксують випадки інфікування коронавірусом, заклад закривають, а пункт тестування змінюють, попередивши при це дітей. Про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" розповів виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, передає УНН.

"Бували непоодинокі випадки, наприклад, у Києві, що закривали школу, на базі якої розміщувався пункт тестування. Тоді ми мусили брати інший заклад освіти в цьому ж районі й оперативно повідомляти про це дітям, — працівники регіональних центрів організовували відповідне інформування. Ми писали спеціальний лист у Держспецзв’язок, щоб зошити з тестами доставили на іншу адресу", - розповів Бойко.

Він зазначив, що зараз дуже важко сказати, як розвиватиметься ситуація у країні далі.

"Але може так статися, що одного разу, наприклад, уночі або пізно ввечері напередодні тестування нам повідомлять про хворобу працівника пункту і, відповідно, самоізоляцію всього колективу, і ми не встигнемо щось змінити. У такому випадку будемо одразу реєструвати абітурієнтів на додаткову сесію тестування. Так як, наприклад, сталося з дев’ятьма дітьми на Прикарпатті: через негоду і повінь вони фізично не змогли добратися до пунктів тестування", - зазначив очільник центру.

Як раніше повідомлялося в УНН, УЦОЯО дав поради тим, кого не пустили на ЗНО через підозру на коронавірус.

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