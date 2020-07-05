В УЦОКО рассказали, как решается вопрос проведения ВНО в учреждениях, где обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Если в принимающей внешнее независимое оценивание школе фиксируют случаи инфицирования коронавирусом, заведение закрывают, а пункт тестирования меняют, предупредив при этом детей. Об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает УНН.
"Бывали отдельные случаи, например, в Киеве, закрывавшие школу, на базе которой размещался пункт тестирования. Тогда мы должны были брать другое учебное заведение в этом же районе и оперативно сообщать об этом детям - работники региональных центров организовывали соответствующее информирование. Мы писали специальный письмо в Госспецсвязь, чтобы тетради с тестами доставили на другой адрес", - рассказал Бойко.
Он отметил, что сейчас очень трудно сказать, как будет развиваться ситуация в стране дальше.
"Но может так случиться, что однажды, например, ночью или поздно вечером накануне тестирования нам сообщат о болезни работника пункта и, соответственно, самоизоляции всего коллектива, и мы не успеем что-то изменить. В таком случае будем сразу регистрировать абитуриентов на дополнительную сессию тестирования. Так как, например, произошло с девятью детьми на Прикарпатье: из-за непогоды и наводнения они физически не смогли добраться до пунктов тестирования", - отметил глава центра.
Как ранее сообщалось в УНН, УЦОКО дал советы тем, кого не пустили на ВНО из-за подозрения на коронавирус.