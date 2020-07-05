Центр якості освіти дав поради абітурієнтам, яких не пустили на ЗНО через коронавірусну підозру

"Зазвичай на іспит не допускали тих, хто спізнювався. Нинішнього року до них додалися ті, хто не був допущений до тестування через підвищену температуру або ознаки ГРВІ. На ЗНО з математики таких було 12 осіб, із мови та літератури – 54. Але двері у виші для них не закрили, вони мають можливість подати документи й написати заяву на участь у додатковій сесії тестування", - зазначив Бойко.

Раніше в УНН повідомлялося, що цього року максимальний бал на ЗНО зможуть отримати більше абітурієнтів, ніж торік.