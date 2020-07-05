Максимальний бал на ЗНО цього року зможуть отримати більше абітурієнтів — УЦОЯО

Так, він зазначив, що порогові бали ЗНО цьогоріч встановлять низькі.

"Так ми зробили під час пробного тестування. І це зміна істотна. Її більше відчують ті абітурієнти, які успішно складуть тестування та опиняться на верхівці рейтингової шкали. Так, дітей, які цьогоріч наберуть 200 балів на ЗНО, може виявитися значно більше, ніж у минулому", — сказав Бойко.

Він повідомив, що пороговий бал буде нижчим через дистанційне навчання у школах через пандемію коронавірусу. Наприклад, цього року спеціально створені експертні групи у регіональних центрах знизили пороговий бал з української мови на пробному ЗНО з 24 до 19 балів.

Крім цього, Бойко також розповів, що на ЗНО з математики не з'явилося 20% зареєстрованих учасників, а на ЗНО з української мови та літератури - 26%.

Нагадаємо, що у ЗНО-2020 з фізики взяли участь понад 20 тисяч вступників.