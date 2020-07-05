Максимальний бал на ЗНО цього року зможуть отримати більше абітурієнтів — УЦОЯО

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Цього року більше абітурієнтів зможуть отримати максимальні 200 балів за зовнішнє незалежне оцінювання, ніж торік. Це пов'язано зі зниженням порогового балу для складання тесту. Про це в інтерв'ю "Дзеркалу тижня" розповів виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, передає УНН.

Так, він зазначив, що порогові бали ЗНО цьогоріч встановлять низькі.

"Так ми зробили під час пробного тестування. І це зміна істотна. Її більше відчують ті абітурієнти, які успішно складуть тестування та опиняться на верхівці рейтингової шкали. Так, дітей, які цьогоріч наберуть 200 балів на ЗНО, може виявитися значно більше, ніж у минулому", — сказав Бойко.

Він повідомив, що пороговий бал буде нижчим через дистанційне навчання у школах через пандемію коронавірусу. Наприклад, цього року спеціально створені експертні групи у регіональних центрах знизили пороговий бал з української мови на пробному ЗНО з 24 до 19 балів.

Крім цього, Бойко також розповів, що на ЗНО з математики не з'явилося 20% зареєстрованих учасників, а на ЗНО з української мови та літератури - 26%.

Нагадаємо, що у ЗНО-2020 з фізики взяли участь понад 20 тисяч вступників.

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