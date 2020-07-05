Максимальный балл на ВНО в этом году смогут получить больше абитуриентов - УЦОКО
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В этом году больше абитуриентов смогут получить максимальные 200 баллов за внешнее независимое оценивание, чем в прошлом году. Это связано со снижением порогового балла для сдачи теста. Об этом в интервью "Зеркалу недели" рассказал исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, передает УНН.
Так, он отметил, что пороговые баллы ВНО в этом году установят низкие.
"Так мы сделали во время пробного тестирования. И это изменение существенное. Его больше почувствуют те абитуриенты, которые успешно сдадут тестирование и окажутся на вершине рейтинговой шкалы. Так, детей, которые в этом году наберут 200 баллов на ВНО, может оказаться значительно больше, чем в прошлом", - сказал Бойко.
Он сообщил, что пороговый балл будет ниже из-за дистанционного обучения в школах из-за пандемии коронавируса. Например, в этом году специально созданные экспертные группы в региональных центрах снизили пороговый балл по украинскому языку на пробном ВНО с 24 до 19 баллов.
Кроме этого, Бойко также рассказал, что на ВНО по математике не появилось 20% зарегистрированных участников, а на ВНО по украинскому языку и литературе - 26%.
Напомним, что в ВНО-2020 по физике приняли участие более 20 тысяч абитуриентов.