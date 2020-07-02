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У ЗНО-2020 з фізики взяли участь понад 20 тисяч вступників

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. У Зовнішньому незалежному оцінюванні з фізики взяли участь 22 284 вступників, що становить 79,3 % від загальної кількості зареєстрованих. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Українського центру оцінювання якості освіти.

"За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з фізики взяли 22 284 особи, що становить 79,3 % від загальної кількості зареєстрованих. 10 учасників ЗНО не були допущені до пунктів тестування, з них 2 – через виявлення ознак гострих респіраторних захворювань. Дотримання процедури тестування контролювали 8 громадських спостерігачів", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії Зовнішнього незалежного оцінювання з фізики через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

"Із завданнями сертифікаційної роботи можна ознайомитися в розділі "ЗНО-2020. Фізика". Завтра на цій самій сторінці буде розміщено правильні відповіді до тесту", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, понад 87 тисяч вступників у магістратуру пройшли єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, що є 86% від кількості зареєстрованих на іспит. При цьому 11 учасників ЄВІ не були допущені до пунктів тестування через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань (ГРЗ).

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