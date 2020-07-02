В ВНО-2020 по физике приняли участие более 20 тысяч абитуриентов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Во Внешнем независимом оценивании по физике приняли участие 22 284 абитуриентов, что составляет 79,3% от общего количества зарегистрированных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.
"По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по физике приняли 22 284 человека, что составляет 79,3% от общего количества зарегистрированных. 10 участников ВНО не были допущены к пунктам тестирования, из них 2 - из-за обнаружения признаков острых респираторных заболеваний. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 8 общественных наблюдателей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии Внешнего независимого оценивания по физике по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление.
"С задачами сертификационной работы можно ознакомиться в разделе "ВНО-2020. Физика". Завтра на этой же странице будут размещены правильные ответы к тесту", - добавляется в сообщении.
Напомним, более 87 тысяч поступающих в магистратуру прошли единственный вступительный экзамен (ЕВИ) по иностранному языку, что является 86% от количества зарегистрированных на экзамен. При этом 11 участников ЕВИ не были допущены к пунктам тестирования из-за обнаруженных признаков острых респираторных заболеваний (ОРЗ).