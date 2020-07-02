ЗНО в магістратуру: 11 вступників не пустили на іспит з іноземної мови через ознаки ГРЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Понад 87 тисяч вступників у магістратуру пройшли єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, що є 86% від кількості зареєстрованих на іспит. При цьому 11 учасників ЄВІ не були допущені до пунктів тестування через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань (ГРЗ). Про це УНН повідомили у пресслужбі МОН.
"1 липня 2020 року 87 124 вступники в магістратуру складали єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови. Це становить 86% від загальної кількості зареєстрованих на іспит", - йдеться у повідомленні.
Скласти ЄВІ можна було з англійської, німецької, французької або іспанської мов.
"115 учасників ЄВІ не були допущені до пунктів тестування, з них 11 – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань", - додали в МОН.
Дотримання процедури тестування контролювали 7 громадських спостерігачів. 10 учасників ЄВІ видалили через порушення процедури.
Тестові зошити з ЄВІ та правильні відповіді до них будуть розміщені на сайті УЦОЯО 2 липня.
"Для осіб, які не змогли взяти участь в основній сесії ЄВІ через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, є можливість зареєструватися для участі у додатковій сесії. Вони мають упродовж 3 днів з моменту проведення тестування подати до регіонального центру документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву", - вказали у МОН.
Нагадаємо, 1 липня в Україні відбулося ЄВІ з іноземної мови.