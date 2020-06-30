Завтра в Україні відбудеться ЄВІ з іноземної мови
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. У середу, 1 червня, в Україні пройде Єдиний вступний іспит з іноземної мови, передає УНН з посиланням на повідомлення Українського центру оцінювання якості освіти.
"Завтра понад 100 тисяч вступників проходитимуть єдиний вступний іспит з іноземної мови", - повідомили в УЦОЯО.
Так, основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземних мов проводиться у дві зміни. Початок першої зміни – о 10:00, другої – о 14:00.
Адреси пунктів тестування та час початку іспиту зазначено в запрошеннях-перепустках, розміщених у "Кабінеті учасника ЄФВВ/ЄВІ". Доступ до кабінету учасника здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому.
Вхід учасників до пунктів проведення тестування відбуватиметься за наявності оригіналу екзаменаційного листка, оригіналу документа, що посвідчує особу та запрошення-перепустки.
Вступникам радять взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які вступник зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися.
На складання ЄВІ буде відведено 60 хвилин. Загальна кількість завдань — 42. Тест складається з двох частин: частина "Читання" містить 22 завдання; частина "Використання мови" містить 20 завдань. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту, — 42.
Результати основної сесії ЄВІ буде розміщено на інформаційних сторінках вступників у "Кабінеті учасника ЄФВВ/ЄВІ" не пізніше ніж за 14 календарних днів від дня проведення тестування.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні відбувся етап Зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури.