Завтра в Украине состоится ЕВИ по иностранному языку
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. В среду, 1 июня, в Украине пройдет Единый вступительный экзамен по иностранному языку, передает УНН со ссылкой на сообщение Украинского центра оценивания качества образования.
"Завтра более 100 тысяч абитуриентов будут проходить единый вступительный экзамен по иностранному языку", - сообщили в УЦОКО.
Так, основная сессия единого вступительного экзамена по иностранным языкам проводится в две смены. Начало первой смены - в 10:00, второй - в 14:00.
Адреса пунктов тестирования и время начала экзамена указано в приглашениях-пропусках, размещенных в "Кабинете участника ЕФВВ/ЕВИ". Доступ в кабинет участника осуществляется по номеру экзаменационного листа и PIN-коду, указанным в нем.
Вход участников в пункты проведения тестирования будет происходить при наличии оригинала экзаменационного листа, оригинала документа, удостоверяющего личность и приглашения-пропуска.
Поступающим советуют взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые абитуриент сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.
На сдачу ЕВИ будет отведено 60 минут. Общее количество заданий - 42. Тест состоит из двух частей: часть "Чтение" содержит 22 задания; часть "Использование языка" содержит 20 заданий. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания теста, - 42.
Результаты основной сессии ЕВИ будет размещено на информационных страницах абитуриентов в "Кабинете участника ЕФВВ/ЕВИ" не позднее чем за 14 календарных дней со дня проведения тестирования.
Как сообщал УНН, сегодня в Украине состоялся этап Внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе.