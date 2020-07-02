ВНО в магистратуру: 11 поступающих не пустили на экзамен по иностранному из-за признаков ОРЗ

КИЕВ. 2 июля. УНН. Более 87 тысяч поступающих в магистратуру прошли единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку, что является 86% от количества зарегистрированных на экзамен. При этом 11 участников ЕВЭ не были допущены к пунктам тестирования из-за обнаруженных признаков острых респираторных заболеваний (ОРЗ). Об этом сообщили УНН в пресс-службе МОН.