ВНО в магистратуру: 11 поступающих не пустили на экзамен по иностранному из-за признаков ОРЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Более 87 тысяч поступающих в магистратуру прошли единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку, что является 86% от количества зарегистрированных на экзамен. При этом 11 участников ЕВЭ не были допущены к пунктам тестирования из-за обнаруженных признаков острых респираторных заболеваний (ОРЗ). Об этом сообщили УНН в пресс-службе МОН.
"1 июля 2020 года 87 124 поступающие в магистратуру составляли единый вступительный экзамен (ЕВЭ) по иностранному языку. Это составляет 86% от общего количества зарегистрированных на экзамен", - говорится в сообщении.
Сдать ЕВЭ можно было по английскому, немецкому, французскому или испанскому языкам.
"115 участников ЕВЭ не были допущены к пунктам тестирования, из них 11 - из выявленных признаков острых респираторных заболеваний", - добавили в МОН.
Соблюдение процедуры тестирования контролировали 7 общественных наблюдателей. 10 участников ЕВЭ удалили из-за нарушения процедуры.
Тестовые тетради с ЕВЭ и правильные ответы к ним будут размещены на сайте УЦОКО 2 июля.
"Для лиц, которые не смогли принять участие в основной сессии ЕВЭ по причинам, не зависящим от их действий и воли, есть возможность зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Они должны в течение 3 дней с момента проведения тестирования подать в региональный центр документ, подтверждает причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление", - указали в МОН.
Напомним, 1 июля в Украине прошло ЕВЭ по иностранному языку.